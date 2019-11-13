Мужчина от злости изрезал одежду "бывшей". Теперь ему грозит за это срок

На данный момент расследование закончено и передано в прокуратуру для начала уголовного преследования, сообщает Госполиция.

Выяснилось, что пострадавшая проживала со своим другом в Кулдигском крае до тех пор, пока не случился конфликт, в результате которого она забрала ребенка и начала жить в другом крае.

После ухода женщины мужчина от злости порезал ее одежду. Всего девять единиц - брюки, юбки, блузки и платья, нанеся женщине материальный ущерб более, чем в 100 евро.

Мужчина уже и раньше попадал в поле зрения полиции за преступные деяния другого рода.

По закону, за порчу чужого имущества предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком до двух лет или кратковременное лишение свободы, или принудительные работы, или денежный штраф. Размер штрафа определяет суд.

Госполиция отмечает, что любая порча чужого имущества - это преступное деяние, за которое, по Уголовному закону, предусмотрено наказание.