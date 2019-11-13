Ср, 13.11.2019
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  • "Все животные равны, но некоторые равнее других": у Лочмеле-Луневой есть предложение к депутатам

"Все животные равны, но некоторые равнее других": у Лочмеле-Луневой есть предложение к депутатам

Иллюстративное фото.

ФОТО: LETA

Чтобы обеспечить равное отношение ко всем членам общества, нужно отменить также привязку зарплат депутатов Сейма к средней зарплате по стране, предлагает депутат от оппозиции Регина Лочмеле-Лунева.

Она подчеркнула, что несправедливо отменять привязку части пособий к минимальной зарплате, что может привести к уменьшению пособий при росте минимальной заработной платы в стране.

По словам Лочмеле-Луневой, депутаты Сейма должны подумать о равенстве, поэтому и привязка зарплат парламентариев к средней зарплате по стране должна быть отменена, чтобы вознаграждение депутатов автоматически не увеличивалось.

"В противном случае, все это напоминает идею Оруэлла о том, что все животные равны, но некоторые равнее других", - сказала Лочмеле-Лунева.

Предложение Лочмеле-Луневой поддержал также парламентарий Виктор Валайнис, пообещав вернуться к этому предложению при обсуждении зарплат депутатов Сейма.

Как сообщалось, Сейм рассматривает несколько законопроектов, связанных с отменой привязки различных пособий к минимальной заработной плате.

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