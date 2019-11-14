Медведев второй раз за сезон проиграл Надалю. Циципас - в полуфинале

Матч между Надалем и Медведевым продолжался 2 часа 46 минут и завершился со счётом 6:7 (3:7), 6:3, 7:6 (7:4).

За это время 33-летний Надаль выполнил четыре эйса, два раза ошибся при подаче и реализовал четыре брейк-пойнта. На счету 23-летнего Медведва 21 подача навылет, две двойные ошибки и два брейка. Счёт в личных встречах оппонентов стал 2:0 в пользу испанца.

"Мне очень повезло, и я сочувствую Даниилу, это очень обидное поражение. Он играл лучше меня в третьем сете, но раз в тысячу матчей такие победы бывают", - сказал Надаль после игры.

Теперь на счету Надаля одна победа и одно поражение в групповом турнире Итогового чемпионата АТР, а у Медведева - два поражения. Каждому из теннисистов предстоит ещё один матч, а путёвку в полуфинал получат лишь один из них.

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The moment @RafaelNadal completed a sensational comeback against Medvedev in London 🙌#NittoATPFinals pic.twitter.com/nD6iFFNz6R — Tennis TV (@TennisTV) November 13, 2019

В другом матче четвёртого игрового дня грек Стефанос Циципас обыграл немца Александра Зверева (6:3, 6:2) и вышел в полуфинал дебютного Итогового чемпионата АТР.

Матч продолжался 1 час 13 минут и за это время 21-летний Циципас выполнил 8 эйсов, реализовал три брейка и дважды ошибся при подаче. Зверев 5 раз подал навылет, допустил две двойные и не сделал ни одного брейка.

Победа Циципаса в этом матче сохранила шансы Медведева на выход в полуфинал. Для этого россиянину в последнем матча необходимо в двух сетах обыграть Зверева и надеяться на то, что Циципас обыграет Надаля.