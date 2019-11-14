Чт, 14.11.2019
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Голосуем! Выбери лучший гол месяца в чемпионате Латвии!

Роман Мицкевич и Фелипе Бризола

ФОТО: fkventspils.com/rigafc.lv

Чемпионат Латвии по футболу сезона-2019 завершился. TVNET предлагает вам принять участие в опросе и выбрать автора самого красивого гола, который был забит в октябрьских и ноябрьских матчах.

Роман Мицкевич ("Вентспилс")

5 октября Роман Мицкевич забил мяч в выездном матче против "Даугавпилса". Футболист на 5-й минуте встречи исполнил удар "ножницами" - такое в "Вирслиге" увидишь не каждый день.

26-летний футболист в этом сезоне провёл 23 матча и забил 3 мяча.

Фелипе Бризола ("Рига")

3 ноября Бризола красиво обыграл соперника и на 73-й минуте вывел вперёд "Ригу" в матче против "Лиепаи". Матч завершился вничью - 2:2.

29-летний бразилец в этом сезоне провёл 23 матча, в которых забил 5 голов.

Тамирлан Джамалутдинов ("Метта")

9 ноября "Метта" на выезде уступала "Валмиере" со счётом 0:3, но смогла отыграться и свести матч вничью. На 49-й минуте встречи Джамалутдинов подал угловой удар, после которого мяч залетел в ворота соперника.

23-летний российский форвард в этом году провёл 31 матч и забил 10 голов.

Лукас Виллела Резенде ("Вентспилс")

19 октября "Вентспилс" и "Рига" сыграли вничью (2:1), а Резенде на 71-й минуте сравнял счёт.

25-летний бразилец в этом сезоне провёл 16 матчей и забил 2 мяча.

Толу Арокодаре ("Валмиера")

27 октября "Валмиера" на своём поле обыграла юрмальский "Спартак" со счётом 3:0. В этом матче Арокодаре отметился дублем.

В минувшем сезоне 18-летний нигириец провёл 16 матчей, в которых забил 7 голов.

Голосование за лучший гол завершится 17 ноября!

Видео: Лучший гол марта/апреля - Александр Соловьёв, РФШ.

Видео: Лучший гол мая - Эдгар Гаурач, "Спартак".

Видео: Лучший гол июня - Владислав Соловейчик, "Валмиера".

Видео: Лучший гол июля - Игорь Козлов, "Елгава".

Видео: Лучший гол августа - Эдуард Тиденберг, "Вентспилс".

Видео: Лучший гол сентября - Владислав Фёдоров, "Рига".

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