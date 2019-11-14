Убил однокурсника и себя: в России студент открыл стрельбу из ружья

По информации издания, стрельбу из ружья открыл студент Амурского колледжа строительства и жилищно-коммунального хозяйства.

Он прошел с оружием через пункт охраны, вошел в свою аудиторию, направил ружье на однокурсников и выгнал преподавательницу.

Она добежала до ближайшего магазина, откуда вызвала полицию.

По сообщению МВД, студента блокировали сотрудники ДПС, которые прибыли первыми на место преступления по сигналу тревоги. Отмечается, что полицейские открыли ответный огонь по нападавшему и ранили его.

После эвакуации студентов в колледже обнаружили тела двух человек. Среди них и - нападавший студент, который покончил с собой.

По предварительным данным, причиной случившегося стал конфликт между учащимися колледжа.

Сообщается, что охотничье ружье ИЖ-81, из которого стрелял преступник, официально было зарегистрировано на него.

Telegram-канал Mash пишет, что нападавшим был 19-летний студент четвертого курса Даниил Засорин. Канал выдвигает две версии того, что стало причиной стрельбы: по одной, студент открыл стрельбу из-за того, что его выгнали из аудитории за опоздание. По второй версии, причиной стала месть из-за девушки.

Второй погибший — однокурсник Засорина Алексей Голубничий.

Пострадавшие — молодые люди 17, 19 и 20 лет — доставлены в больницу с огнестрельными ранениями. Один из них находится в тяжелом состоянии, рассказали в Министерстве здравоохранения России.