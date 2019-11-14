В Салдусе насмерть сбит мужчина на электроскутере

Вчера около 14 часов полиция получила информацию о том, что в Салдусе на автодороге Вентспилс-Кулдига-Салдус произошло ДТП. Полицейские констатировали, что произошло столкновение автомобиля Fiat, за рулем которого находился мужчина 1972 года рождения, и электроскутера, которым управлял мужчина 1980 года рождения.

За прошедшие сутки в Курземе было зарегистрировано 19 ДТП, в двух из которых пострадали люди, а в одном - человек погиб. В общей сложности было оформлено 42 протокола об административных нарушениях, в том числе 16 протоколов о превышении допустимой скорости.