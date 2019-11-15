"Я дала тебе жизнь, я ее и заберу". В Великобритании женщина с братом убили общих детей

В суде было упомянуто, что 35-летняя Сара Барас изначально планировала убить всех шестерых своих детей, а затем покончить жизнь самоубийством, потому что боялась, что не сможет о них позаботиться.

Судья Саре сказал: "Вы чувствовали, что ваша любовь к ним и страх быть разлученными дали вам право лишить их жизни".

Осужденная Барас и 39-летний Брендон Мейчин смогут подать заявку на досрочное освобождение не ранее, чем через 35 лет. Судья, который зачитывал приговор, также снял запрет, который ранее не позволял разглашать тот факт, что Мейчин является отцом детей и двоюродным братом Сары.

Пара была приговорена к пожизненному заключению за убийства и намерение совершить убийство еще.

Оба подсудимых признались в содеянном, а также в намерении убить оставшихся четверых детей. Прокурор отметил, что такой план появился, потому что пара боялась, что детей заберут.

"Посетители дома г-жи Барас слышали, как Сара говорила своим детям: "Я дала тебе жизнь, я могу ее и забрать", - заявил прокурор в суде. В таком духе с мальчиками разговаривали каждый день.

Первоначально Барас пыталась убить 13-летнего Тристана и 14-летнего Блейка Барас, путем передозировки наркотических веществ. Вечером 23 мая собрала различные таблетки, которые были в доме, и раздала их четырем старшим детям. Родители рассчитывали, что дети умрут ночью. Чтобы скрыть свою вину, Барас отправила сообщения близким и разместила в социальных сетях пост, что дети больны.

Однако, когда таблетки не дали желаемого эффекта, мать начала искать в интернете другие способы убить детей, рассматривая такие варианты, как удушение и утопление.

Барас позвонила Мейчину и сказал, что план не сработал, и ему нужно вернуться домой. Пара решила, что детям лучше умереть, чем попасть в систему опеки, поэтому Мейчин решил помочь Саре.

"Барас и Мейчин сначала задушили Блейка, затем Тристана, а потом надели им на головы полиэтиленовые пакеты, чтобы убедиться, что те действительно умерли", - рассказала прокурор.

Чтобы задушить Тристана, Барас использовала одежду. Второго мальчика Мейчин задушил руками. Затем они наполнили ванну водой и попытались утопить одного из своих младших детей.

Остальных детей Барас отвела в свою спальню, и через некоторое время вызвала полицию, хотя изначально планировала расправиться с оставшимися детьми и покончить жизнь самоубийством. Она рассказывала, что дети были "перепуганы", когда их пытались отравить таблетками. Мальчик, которого она хотела утопить, вел себя "истерично", когда его держали под водой.

Ранее Барас обращалась к местным властям с просьбой помочь позаботиться о детях.

"Я думала о всех возможных решениях этой ситуации. Массовое убийство, отдать их всех службе опеки, записать в местный сумасшедший дом", - рассказывала Барас одной из своих подруг. "Я слишком сильно люблю своих детей, чтобы убить их, но по какой-то причине я не могу их отдать опеке".