После Brexit граждан ЕС могут депортировать из страны

Правительство Великобритании работает над новыми правилами, в которых будет перечислено совсем небольшое количество исключений. Они будут относиться, например, к людям с физической или душевной инвалидностью, а также к детям, по вине родителей которых не был получен необходимый статус, заявили люди, которые участвовали в брифинге правительства.

Великобритания собирается поставить крест на привелегиях граждан ЕС в миграционных вопросах.

Данные правительства свидетельствуют о том, что чуть более половины из 3,5 млн проживающих в Британии европейцев получили новый миграционный статус.

На данный момент срок Brexit назначен на 31 января 2020 года. Однако статус разрешено получить до конца 2020 года.

12 декабря состоятся внеочередные выборы британского парламента. Если стоящая у власти Консервативная партия проиграет, правила могут измениться.

Несколько месяцев назад британское правительство пригласило юристов, которые работают с имиграционными вопросами, чтобы ознакомить их с запланированными регулами Brexit.

"Там обозначаются достаточно высокие стандарты. Таких аргументов как "я забыл" будет недостаточно", - заявил журналистам один из юристов.

"Если человек не подаст заявку до назначенного срока, у него не будет законного места жительства. В этом случае будет начат процесс депортации", - подчеркнул юрист.

До сих пор Великобритания обещала сделать все возможное, чтобы граждане ЕС могли бы остаться в стране и после ее выхода из ЕС. Однако политики избегали говорить о том, что произойдет в случае, если срок подачи заявок будет пропущен.