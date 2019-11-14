Чт, 14.11.2019
Сейчас телевизионный бизнес находится в той же стадии, что и печатные издания 10 лет назад. Тогда газетный бизнес разваливался, так как классический источник - рекламы - отняли интернет порталы, Google и растущие социальные сети. Сейчас - телевидение теряет перед такими гигантами, как Netflix и YouTube. Инга Сприньге, RE:BALTICA

KNAB оштрафовал сотрудников СГД за незаконное получение информации

Иллюстративное фото

ФОТО: Paula Čurkste/LETA

Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB) в очередной раз оштрафовало должностных лиц Службы госдоходов (СГД) за незаконное получение информации из систем, необходимых для работы, сообщили агентству LETA в KNAB.

Должностные лица, руководствуясь личными мотивами, получили из необходимых для работы информационных систем данные, которые не были необходимы для выполнения должностных обязанностей.

Два главных налоговых инспектора были оштрафованы на 70 и 80 евро.

Как сообщалось ранее, KNAB и раньше констатировал такие нарушения среди должностных лиц различных ведомств, но большая часть виновных были именно сотрудниками СГД.

Читать также

Актуально

НАВЕРХ