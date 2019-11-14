KNAB оштрафовал сотрудников СГД за незаконное получение информации

Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB) в очередной раз оштрафовало должностных лиц Службы госдоходов (СГД) за незаконное получение информации из систем, необходимых для работы, сообщили агентству LETA в KNAB.
Должностные лица, руководствуясь личными мотивами, получили из необходимых для работы информационных систем данные, которые не были необходимы для выполнения должностных обязанностей.
Два главных налоговых инспектора были оштрафованы на 70 и 80 евро.
Как сообщалось ранее, KNAB и раньше констатировал такие нарушения среди должностных лиц различных ведомств, но большая часть виновных были именно сотрудниками СГД.