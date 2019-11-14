Буров признает, что сотрудничество с ФНД "не задалось" и у ЧСР

Буров был утвержден в должности председателя Рижской думы в августе этого года благодаря голосам "Согласия" и независимых депутатов. С "Согласием" тогда было заключено коалиционное соглашение, а с ФНД - договор о сотрудничестве.

Мэр заявил, что за это время, бесспорно, были эмоциональные шаги как со стороны "Согласия", так и со стороны ЧСР, но обе стороны показали, что могут меняться.

"На данный момент у меня нет претензий к работе "Согласия", и я надеюсь, что у них нет претензий ко мне. Но если мы говорим про договор о сотрудничестве в ФНД, никакого сотрудничества, к сожалению, не сложилось ни с нами, ни с "Согласием", потому что обида между ними очень велика", - сказал Буров, указав на то, что все это время как в социальных сетях, так и в работе ФНД продолжала активно критиковать представителей "Согласия", создавая не сотрудничество, а конкуренцию.

Говоря о последних заявлениях партнеров по коалиции, мэр признал, что форма, в которой были выражены их пожелания, была не очень успешной, но с точки зрения содержания их пожелания понятны.

В то же время он напомнил, что ЧСР не примет никаких решений до праздников. Это будет сделано на расширенном заседании правления партии 20 ноября в 10 часов.

Буров также сказал, что ни он, ни ЧСР не боятся внеочередных выборов, если таковые состоятся.

"При таком сценарии работа в думе будет парализована, потому что будет предвыборный период, потом новый созыв поработает несколько месяцев и снова будут выборы, потому что в 2021 году их никто не отменял. Исполнительной власти будет очень сложно работать, и я не думаю, что рижанам это нужно. Но если выхода не будет, мы к этому готовы, потому что так работать невозможно ", - заявил Буров.

Как сообщалось, фракция "Согласия" в Рижской думе решила приостановить свою работу в коалиции до момента, пока ЧСР не примет решения о дальнейшем сотрудничестве с ФНД, заявила вице-мэр Риги Анна Владова ("Согласие").

Это означает, что фракция "Согласия" до решения ЧСР не будет участвовать в заседаниях комитетов и самой думы.

В то же время Владова отметила, что понимает позицию ЧСР, и "Согласие" готово ждать решения партнеров.

Как пояснили представители "Согласия", приостановка работы в коалиции не означает, что они уйдут с должностей руководителей комитетов и других. Все обязанности, предусмотренные законом, будут выполняться. Также фракция придет 18 ноября на торжественное заседание думы, но в среду, 20 ноября, не явится на очередное заседание думы, если до тех пор со стороны ЧСР не последует решений.

В среду Владова заявила, что "Согласие" продолжит работу в коалиции Рижской думы при условии, что ЧСР прекратит сотрудничество с ФНД.