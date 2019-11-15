Федерер обыграл Джоковича и вышел в полуфинал

Матч завершился победой швейцарца в двух сетах - 6:4, 6:3.

Поединок Федерера и Джоковича продолжался 1 час 13 минут. За это время 38-летний Федерер выполнил 12 эйсов, реализовал три брейк-пойнта и дважды ошибся при подаче. 32-летний Джокович два раза подал навылет, допустил три двойные и не сделал ни одного брейка.

Таким образом, Роджер Федерер вышел в полуфинал Итогового чемпионата АТР, а поражение Джоковича позволит Рафаэлю Надалю закончить год на первой строчке в мировом рейтинге.

В другом матче пятого игрового дня итальянец Маттео Берреттини обыграл австрийца Доминика Тима - 7:6 (7:3), 6:3. Стоит, правда, добавить, что для Тима этот матч ничего не значил - он уже обеспечил себе выход в полуфинал Итогового чемпионата АТР.