Новичок "Динамо" помог рижанам прервать серию из пяти поражений подряд

Уже на 2-й минуте "Динамо" получило численное большинство, но этой возможностью рижане не воспользовались. Правда, четыре минуты спустя рижанам всё-таки удалось открыть счёт. Автором шайбы стал Нериюс Алишаускас, который забил во втором матче подряд.

Во втором периоде голов не последовало, а в третьем периоде Максим Гончаров восстановил равновесие в счёте.

Основное время приближалась к своему завершению, но за три с половиной минуты до конца третьего периода новичок "Динамо" Некита Сетдиков вывел рижан вперёд. Для российского форварда этот матч стал всего вторым в составе латвийской команды. Точку в матче поставил Андрис Джериньш, который забросил за 24 секунды до финальной сирены и установил окончательный счёт - 3:1.