Новичок "Динамо" помог рижанам прервать серию из пяти поражений подряд

В четверг, 14 ноября, рижское "Динамо" у себя дома обыграло московский "Спартак" Олега Знарка - 3:1 (1:0, 0:0, 2:1).
Уже на 2-й минуте "Динамо" получило численное большинство, но этой возможностью рижане не воспользовались. Правда, четыре минуты спустя рижанам всё-таки удалось открыть счёт. Автором шайбы стал Нериюс Алишаускас, который забил во втором матче подряд.
Во втором периоде голов не последовало, а в третьем периоде Максим Гончаров восстановил равновесие в счёте.
Основное время приближалась к своему завершению, но за три с половиной минуты до конца третьего периода новичок "Динамо" Некита Сетдиков вывел рижан вперёд. Для российского форварда этот матч стал всего вторым в составе латвийской команды. Точку в матче поставил Андрис Джериньш, который забросил за 24 секунды до финальной сирены и установил окончательный счёт - 3:1.
Следующие три матча "Динамо" также проведёт дома. Впереди у команды Гирта Анкипанса игры против "Витязя", "Сочи" и московского "Динамо".