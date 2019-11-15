Только отличники: Шуплинска предлагает изменить требования для поступления на бюджет

Число студентов за последние десять лет резко сократилось и с первым подходом не удается заполнить все бюджетные места, поэтому в ВУЗы принимают всех, кто хочет, однако позже примерно пятая часть бюджетников прекращает обучение.

Латвийское телевидение опросило крупнейшие университеты и сделало вывод, что на данный момент за госденьги можно учиться и в том случае, если средняя оценка за централизованные экзамены является действительно низкой.

Тем временем студенты беспокоятся, что с более строгими требованиями для поступления количество бюджетных мест сократится и высшее образование станет недоступным.

"Такие поспешные изменения движутся в направлении элитаризма и недоступности высшего образования для новых и нынешних студентов. И вместо того, чтобы двигаться к высшему образованию как в Эстонии и северных странах, мы идем в полностью противоположном направлении", - подчеркнула президент Латвийской ассоциации студентов Юстине Ширина.