Только отличники: Шуплинска предлагает изменить требования для поступления на бюджет

Министр образования Илга Шуплинска предлагает со следующего учебного года повысить требования зачисления в ВУЗы, установив, что за государственные деньги будет разрешено обучаться лишь тем, чей средний бал равен как минимум 7 пунктам, а также у поступающего не должно быть плохих оценок, сообщает передача Panorāma.
Число студентов за последние десять лет резко сократилось и с первым подходом не удается заполнить все бюджетные места, поэтому в ВУЗы принимают всех, кто хочет, однако позже примерно пятая часть бюджетников прекращает обучение.
Латвийское телевидение опросило крупнейшие университеты и сделало вывод, что на данный момент за госденьги можно учиться и в том случае, если средняя оценка за централизованные экзамены является действительно низкой.
Тем временем студенты беспокоятся, что с более строгими требованиями для поступления количество бюджетных мест сократится и высшее образование станет недоступным.
"Такие поспешные изменения движутся в направлении элитаризма и недоступности высшего образования для новых и нынешних студентов. И вместо того, чтобы двигаться к высшему образованию как в Эстонии и северных странах, мы идем в полностью противоположном направлении", - подчеркнула президент Латвийской ассоциации студентов Юстине Ширина.
Дискуссии об изменениях еще продолжатся до конца этого года. Министерство указывает, что предложенные на данный момент требования к поступлению на бюджетное место еще могут измениться.