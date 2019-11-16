RUS TVNETЗвездыЗвездыДесять звезд, которые выросли в детском доме или приемной семье 16 ноября 2019, 0:00Десять звезд, которые выросли в детском доме или приемной семьеРусский TVNET1 / 11ФОТО: Промо/ https://www.instagram.com/surganova_official/коллаж Русский TVNETРусский TVNET предлагает список звезд, у которых было трудное детство. По тем или иным причинам, им пришлось расти без родителей, находиться в приемной семье или детдоме. Продолжение статьи1 / 11ДалееСветлана Сургановазвездызвезды 90-хзвезды кинокинозвездыроссийские звездысуперзвездытелезвезды