"Вылитая Линдеманн": Лобода поделилась редкими кадрами с годовалой дочкой
Российская исполнительница Светлана Лобода, растит свою восьмилетнюю дочь Евангелину от бывшего гражданского мужа Андрея Царя и годовалую Тильду, чей отец остаётся неизвестен. Фанаты звезды уверены, что папой ребёнка является немецкий музыкант Тилль Линдеманн.
Отношения с Линдеманном певица не обсуждает, заявляя, что ей это запрещено по контракту.
Совсем недавно артистка опубликовала в Instagram редкие снимки с дня рождения младшей дочки, которое прошло примерно полгода назад.
Прелестная малышка вызвала умиление у пользователей. "А после появилась крошка Тильда", — подписала снимок артистка. На фотографиях она то разговаривает с дочкой, то держит малышку на руках, показывая зал, украшенный разнообразными шариками с гелием.
В числе первых, кто отреагировал на публикацию была певица Глюкоза.
"Солнышко", — написала исполнительница.
Фанаты также не поскупились на теплые слова.
"Господи, какая милота", "Боже, какая сладкая девочка", "Вылитая Линдеманн", "Светлана, вы такая нежная мама. Очень приятно смотреть такие милые фото",
— писали под публикацией подписчики Лободы. Большинство из них уверено, что новый альбом Лободы будет связан с её детьми.
Напомним, уже долгое время ходят слухи о романе Светланы Лободы и немецкого исполнителя Тилля Линдеманна. Их только усилило рождение дочери у певицы, которой она дала имя Тильда. Никто из звёзд не подтверждает роман, но и не опровергает публикаций в прессе. В конце 2018 года артистка оказалось в Боткинской больнице, а 30 октября забрать ее приехал лидер группы Rammstein. Кроме того, Светлана с дочерью Евой посетили московский концерт певца и находились в его VIP-ложе.