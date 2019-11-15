"Вылитая Линдеманн": Лобода поделилась редкими кадрами с годовалой дочкой

Отношения с Линдеманном певица не обсуждает, заявляя, что ей это запрещено по контракту.

Совсем недавно артистка опубликовала в Instagram редкие снимки с дня рождения младшей дочки, которое прошло примерно полгода назад.

Прелестная малышка вызвала умиление у пользователей. "А после появилась крошка Тильда", — подписала снимок артистка. На фотографиях она то разговаривает с дочкой, то держит малышку на руках, показывая зал, украшенный разнообразными шариками с гелием.

В числе первых, кто отреагировал на публикацию была певица Глюкоза.

"Солнышко", — написала исполнительница.

Фанаты также не поскупились на теплые слова.

"Господи, какая милота", "Боже, какая сладкая девочка", "Вылитая Линдеманн", "Светлана, вы такая нежная мама. Очень приятно смотреть такие милые фото",

— писали под публикацией подписчики Лободы. Большинство из них уверено, что новый альбом Лободы будет связан с её детьми.