Экс-президент: это был нормальный процесс принятия бюджета

"Это был нормальный процесс принятия бюджета", - заявил в интервью передаче Латвийского телевидения (LTV) Rīta panorāma экс-президент Валдис Затлерс.
По его мнению, коалиционные партии достигли компромисса, и, если, помимо пяти правительственных партий, к этому вопросу подключилась бы и оппозиция, процесс стал бы еще более сложным.
По мнению Затлерса, оппозиция в процессе принятия бюджета показала себя, однако ее решение покинуть зал заседаний он расценивает как слабость.
"На вопрос, стали ли мы жить лучше, я обычно отвечаю - когда я голосовал за бюджет, он был семь миллиардов, сейчас - десять миллиардов. И это совсем не так давно - пять, шесть лет назад", - сказал Затлерс.
Что касается медицины, то, по мнению экс-президента, повышение зарплат - это решение на год, на два.
Важнее не деньги, а упорядочение структуры поставщиков медицинских услуг.