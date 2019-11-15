Пт, 15.11.2019
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Экс-президент: это был нормальный процесс принятия бюджета

Экс-президент Латвии Валдис Затлерс.

ФОТО: Ieva Čīka/LETA

 "Это был нормальный процесс принятия бюджета", - заявил в интервью передаче Латвийского телевидения (LTV) Rīta panorāma экс-президент Валдис Затлерс. 

По его мнению, коалиционные партии достигли компромисса, и, если, помимо пяти правительственных партий, к этому вопросу подключилась бы и оппозиция, процесс стал бы еще более сложным.

По мнению Затлерса, оппозиция в процессе принятия бюджета показала себя, однако ее решение покинуть зал заседаний он расценивает как слабость. 

"На вопрос, стали ли мы жить лучше, я обычно отвечаю - когда я голосовал за бюджет, он был семь миллиардов, сейчас - десять миллиардов. И это совсем не так давно - пять, шесть лет назад", - сказал Затлерс.

Что касается медицины, то, по мнению экс-президента, повышение зарплат - это решение на год, на два.

Важнее не деньги, а упорядочение структуры поставщиков медицинских услуг.

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