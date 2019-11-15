Бывший вратарь рижского "Динамо" Билялов установил рекорд КХЛ

Бывший вратарь рижского "Динамо" россиянин Тимур Билялов установил новый рекорд Континентальной Хоккейной Лиги (КХЛ).
Билялов, который в этом сезоне выступает за "Ак Барс" в домашнем матче регулярного чемпионата с челябинским "Трактором" провёл на ночь первый период - этого хватило, чтобы побить рекорд по "сухим" матчам в КХЛ.
Продолжительности сухой серии Билялова в КХЛ прервалась на отметке 316 минут 9 секунд. 24-летний вратарь побил рекорд Алексея Мурыгина (302 минуты 11 секунд), который был установлен в сезоне-2015/16.
"Если честно, то мысли о рекорде перед игрой были. Когда остаётся 20 минут до рекорда, это всё в голову лезет. Старался как-то забыться, но не помогало. Хорошо, что вышло так, как вышло", - сказал Билялов.
Стоит добавить, что Билялов побил сразу два рекорда - КХЛ и чемпионатов России. Последний держался 15 лет. В 2004 году Иржи Трвай, выступая за "Ладу", не пропускал на протяжении 305 минут 56 секунд.
Рекордную серию во втором периоде прервал игрок "Трактора" Лукаш Седлак, а матч завершился победой "Ак Барса" со счётом 4:1.