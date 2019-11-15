Газета: латвийцы меньше всех зарабатывают и платят самые большие налоги в Балтии

Среди всех стран Балтии самая низкая налоговая нагрузка на доходы населения в Эстонии, хотя доходы в этой стране самые высокие. Об этом пишет Neatkarīgā rīta avīze.
Жители Латвии должны платить в виде налогов значительно большую часть доходов, и после уплаты налогов у семей остается меньше денег.
Ожидаемые изменения налоговой политики, то есть увеличение дифференцированного необлагаемого минимума, для большинства работающих ничего не изменит.
В Эстонии неравенство больше, чем в Литве и Латвии. В Литве пятая часть лучше всего зарабатывающих людей имеет доходы в семь раз выше, чем пятая часть нуждающихся.
По данным "Компаса розничной торговли Maxima", в Лавтии неженатый работающий человек без детей платит в виде налогов 28,4% брутто-зарплаты, в Литве – 22,1%, в Эстонии – 15%, в среднем в ЕС – 29,85%.