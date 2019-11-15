Определились 10 из 24 участников Евро-2020. Роналду сделал хет-трик в ворота Литвы

Напомним, что ранее выход на Евро-2020 оформили сборные России, Бельгии, Италии, Польши, Испании и Украины. Вчера к ним присоединились ещё четыре национальные команды - Турция, Франция, Англия и Чехия.

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Гарри Кейн 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿



⚽️⚽️⚽️ в первом тайме матча с Черногорией 💪#ЕВРО2020 pic.twitter.com/J5qLJRRXlV — UEFA.com на русском (@UEFAcom_ru) November 14, 2019

Сборная Англии завоевала путёвку на Евро благодаря разгромной победе над Черногорией со счётом 7:0. В этом матче хет-трик оформил Гарри Кейн, который вышел на шестое место в списке бомбардиров сборной Англии за всю историю. На счету 26-летнего нападающего 31 гол. Лучшим бомбардиром сборной Англии является Уэйн Руни (53).

Команда Франции обеспечила себе выход на Евро благодаря домашней победе над Молдавией со счётом 2:1, а Чехия с таким же счётом у себя дома обыграла Косово. Сборная Турции у себя дома сыграла вничью с Исландией (0:0), которая также позволила хозяевам квалифицироваться в финальную часть Евро-2020.

🇨🇿 Чехия вышла на #ЕВРО2020! 🍺🍖👏



Дело решили волевая победа 2:1 над Косово и гол спартаковца Алекса Крала 🔴⚪ pic.twitter.com/u39DxIxDbr — UEFA.com на русском (@UEFAcom_ru) November 14, 2019

В шаге от выхода на Евро находится и сборная Португалии, которая вчера у себя дома разгромила Литву - 6:0. В этом матче хет-трик оформил лидер португальцев Криштиану Роналду.

Для Роналду этот хет-три стал 55-м в карьере. В активе Роналду теперь 10 мячей в квалификации Евро-2020 и третье место в гонке бомбардиров - впереди только Эран Захави (Израиль) и Гарри Кейн (Англия), у которых по 11 точных ударов.