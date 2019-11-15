Определились 10 из 24 участников Евро-2020. Роналду сделал хет-трик в ворота Литвы

В четверг, 14 ноября, определились ещё четыре сборные, которые обеспечили себе участие в финальной части чемпионата Европы по футболу 2020 года.
Напомним, что ранее выход на Евро-2020 оформили сборные России, Бельгии, Италии, Польши, Испании и Украины. Вчера к ним присоединились ещё четыре национальные команды - Турция, Франция, Англия и Чехия.
🏴 Гарри Кейн 🏴— UEFA.com на русском (@UEFAcom_ru) November 14, 2019
⚽️⚽️⚽️ в первом тайме матча с Черногорией 💪#ЕВРО2020 pic.twitter.com/J5qLJRRXlV
Сборная Англии завоевала путёвку на Евро благодаря разгромной победе над Черногорией со счётом 7:0. В этом матче хет-трик оформил Гарри Кейн, который вышел на шестое место в списке бомбардиров сборной Англии за всю историю. На счету 26-летнего нападающего 31 гол. Лучшим бомбардиром сборной Англии является Уэйн Руни (53).
Команда Франции обеспечила себе выход на Евро благодаря домашней победе над Молдавией со счётом 2:1, а Чехия с таким же счётом у себя дома обыграла Косово. Сборная Турции у себя дома сыграла вничью с Исландией (0:0), которая также позволила хозяевам квалифицироваться в финальную часть Евро-2020.
🇨🇿 Чехия вышла на #ЕВРО2020! 🍺🍖👏— UEFA.com на русском (@UEFAcom_ru) November 14, 2019
Дело решили волевая победа 2:1 над Косово и гол спартаковца Алекса Крала 🔴⚪ pic.twitter.com/u39DxIxDbr
В шаге от выхода на Евро находится и сборная Португалии, которая вчера у себя дома разгромила Литву - 6:0. В этом матче хет-трик оформил лидер португальцев Криштиану Роналду.
Для Роналду этот хет-три стал 55-м в карьере. В активе Роналду теперь 10 мячей в квалификации Евро-2020 и третье место в гонке бомбардиров - впереди только Эран Захави (Израиль) и Гарри Кейн (Англия), у которых по 11 точных ударов.
Напомним, что в финальной стадии чемпионата Европы примут участие 24 сборные. Евро-2020 пройдёт с 12 июня по 12 июля, а в честь 60-летнего юбилея турнира матчи пройдут в 12 европейских городах.