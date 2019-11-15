Latvijas hipotēka оштрафовали на 50 000 евро

PTAC проанализировал практику Latvijas hipotēka по услуге реверсной аренды, когда сначала предлагается купить у клиента принадлежащую ему недвижимость с одновременным заключением краткосрочного договора аренды (клиент при этом продолжает пользоваться объектом) и договора обратной покупки.

Клиент может выкупить недвижимость, только внеся весь платеж сразу уже через несколько месяцев.

Клиенты соглашаются на эти условия, чтобы получить деньги на покрытие долгов, хотя их платежеспособность недостаточна для того, чтобы платить за аренду и через несколько месяцев вернуть всю сумму долга и выкупить недвижимость.

PTAC оценивает это как недобросовестную коммерческую практику: платежеспособность клиентов не была доказана, и в случае ее недостаточности они теряли право выкупа недвижимости и сами объекты, которые Latvijas hipotēka покупала у них по неадекватно низкой цене - половина от стоимости быстрой реализации или менее 35% от рыночной цены недвижимости.

Также компания предоставляла клиентам неполную, неясную информацию о сути услуги и ее правовых последствиях, вследствие чего они принимали невыгодные для себя решения.

PTAC обязал Latvijas hipotēka в отношении тех клиентов, у которых еще действуют активные договоры реверсной аренды, пересмотреть срок действия договора, предложив решения, соответствующие платежеспособности клиентов; устанавливать стоимость выкупа в соответствии с ранее заключенными договорами о покупке; в случае задержек с оплатой пересматривать график платежей в соответствии с финансовым состоянием потребителей.

PTAC призывает потребителей в случаях, когда предлагаются такого рода сделки или возникают сложности, требовать времени и возможности получить проекты договоров для ознакомления с ними и не поддаваться давлению, а также просить помощи у юристов или других специалистов и в случае необходимости консультироваться с PTAC.