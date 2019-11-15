Хозяину толстого кота предложили акции "Аэрофлота" в подарок
История с котом Виктором продолжает набирать обороты. За животное, которое компания "Аэрофлот" отказалась пустить на рейс Москва-Владивосток вступился весь Интернет, а теперь его хозяину Михаилу Галину поступило интересное предложение, пишет Life.ru.
Отмечается, что один из крупных брокеров предложил Михаилу в подарок акции "Аэрофлота". Эту информацию мужчина подтвердил в интервью Life.ru. Однако Галин не знает, о каком количестве акций идет речь.
"Я не знаю, какое количество [акций]. Я рассмотрю это предложение, но ситуация очень забавная. Круг замкнулся", — отметил Михаил.
Напомним, толстый кот Виктор прославился после того, как "Аэрофлот" отказался пускать 10-килограммовое животное в салон самолёта. Однако хозяину зверя Михаилу удалось перехитрить авиакомпанию - на взвешивании Виктора подменили на более лёгкого кота, а затем поменяли обратно.
Авантюру заметили представители "Аэрофлота" и лишили Михаила накопленных бонусных миль, а также исключили его из программы лояльности.
Мужчину и его кота поддержали не только пользователи Интернета, но и депутат Госдумы РФ.
Также сообщалось, что Виктор вместе с хозяином посетил "персональную тренировку" с клубом КХЛ.