Хозяину толстого кота предложили акции "Аэрофлота" в подарок

Отмечается, что один из крупных брокеров предложил Михаилу в подарок акции "Аэрофлота". Эту информацию мужчина подтвердил в интервью Life.ru. Однако Галин не знает, о каком количестве акций идет речь.

"Я не знаю, какое количество [акций]. Я рассмотрю это предложение, но ситуация очень забавная. Круг замкнулся", — отметил Михаил.

Напомним, толстый кот Виктор прославился после того, как "Аэрофлот" отказался пускать 10-килограммовое животное в салон самолёта. Однако хозяину зверя Михаилу удалось перехитрить авиакомпанию - на взвешивании Виктора подменили на более лёгкого кота, а затем поменяли обратно.

Авантюру заметили представители "Аэрофлота" и лишили Михаила накопленных бонусных миль, а также исключили его из программы лояльности.

Мужчину и его кота поддержали не только пользователи Интернета, но и депутат Госдумы РФ.