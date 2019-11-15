Омбудсмен: в 2020 году уровень бедности не снизится

По его словам, политики манипулируют сотнями миллионов евро, которые перераспределены и на социальный бюджет, однако, если смотреть конкретно, получается, что для малозащищенных групп населения - детей, пенсионеров и инвалидов - по сути ничего не меняется.

Янсонс напомнил, что правительство утвердило концепцию уровня гарантированного минимального дохода, но в сентябре отменило свои планы.

Уровень гарантированного минимального дохода со следующего года повышен "по остаточному принципу" - с 53 до 64 евро - хотя был основанный на расчетах план увеличения его в течение нескольких лет до социально ответственного уровня.

Индексацию пенсий Янсонс также оценивает как "техническую, формальную".

Янсонс напомнил, что порог бедности в Латвии остается 128 евро, и, если доход человека хоть на 1 евро больше, он не может просить поддержки.