Рядом с печально известным центром Vitality Academy в Айзпуте горели три автомобиля

Представитель Госполиции Мадара Шершнёва, не упоминая места, подтвердила агентству LETA, что в ночь на четверг около 4.00 полиция получила сообщение от Государственной пожарно-спасательной службы (VUGD) о том, что в Айзпутском крае горят три легковых авто.

На месте происшествия горели автомобили Toyota, Volvo и Mercedes-Benz.

В настоящее время в полиции возбуждено уголовное дело и выясняются причины происшествия.

Напомним, 30 сентября 2018 года, около половины четвертого, центр Academy Vitality покидали трое - граждане России и Израиля. Их путь преградила очередь из автомата Калашникова. Нападавшие скрылись. Раненый шофер своими силами добрался назад в центр и вызвал помощь. Прибыла "скорая", муниципальная полиция, инспектор Госполиции из местного участка.

Позднее прибыла и следственная группа из Лиепаи и Риги и начала работу на месте преступления. Пострадавшие получили тяжелые ранения, они были доставлены в больницы в Риге и Лиепае.

Полиция просила отозваться очевидцев, искала записи видеокамер и опрашивала работающих поблизости.

Несмотря на тяжелые ранения, все пострадавшие выжили. В больнице их охраняли, и домой они также отправились в сопровождении полиции.

В академии они были частыми гостями, что, скорее всего, и стало причиной того, почему нападение произошло именно там.