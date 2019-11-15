Пожарный, поймавший на лету самоубийцу, будет толкать боб Мелбардиса

Пожарный Томас Яунземс, прославившийся на всю Латвию, спасая падавшую из окна самоубийцу, исполнил свою давнюю мечту.
"Год назад в это время я снимал историю о пожарном Томасе Яунземсе, гордости Латвии. Он смог схватить за ноги самоубийцу и еще по другим причинам получил признание коллег.
Год назад Томас мне рассказал, что у него есть большая мечта и твердая цель - доказать себя физически и попасть в команду Латвии по бобслею.
Сегодня Томас написал, что в большой конкуренции попал в команду кандидатов и уже на первых соревнованиях в Европе сильный пожарный будет толкать четверку самого Мелбардиса. Давайте гордиться и нашим бобслеистом Яунземсом", - в социальной сети Facebook написал известный латвийский журналист Арнис Краузе.
Видео: Спасение выпрыгнувшей из окна самоубийцы
Отметим, что как опытные бобслеисты, так и спортсмены-новички, в том числе Яунземс, провели уже несколько тренировочных лагерей под руководством Сандиса Прусиса и Яниса Озолса, готовясь к сезону 2019/2020.