Пожарный, поймавший на лету самоубийцу, будет толкать боб Мелбардиса

"Год назад в это время я снимал историю о пожарном Томасе Яунземсе, гордости Латвии. Он смог схватить за ноги самоубийцу и еще по другим причинам получил признание коллег.

Год назад Томас мне рассказал, что у него есть большая мечта и твердая цель - доказать себя физически и попасть в команду Латвии по бобслею.

Сегодня Томас написал, что в большой конкуренции попал в команду кандидатов и уже на первых соревнованиях в Европе сильный пожарный будет толкать четверку самого Мелбардиса. Давайте гордиться и нашим бобслеистом Яунземсом", - в социальной сети Facebook написал известный латвийский журналист Арнис Краузе.

Видео: Спасение выпрыгнувшей из окна самоубийцы