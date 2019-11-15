Беларусь "закроет" границу по контуру Чернобыльской зоны

"Очень большое заражение на самой линии границы, туда человек не должен ходить. Мы сейчас там охраняем беспилотником, но в дальнейшем хотим полностью в зоне отчуждения так называемой установить камеры видеонаблюдения и создать центр оперативного управления в Хойниках", заявил Лаппо.

По его словам, предполагается, что для контроля ситуации на этом участке границы будут задействованы шесть операторов.

Как отметил Лаппо, сейчас ведется оборудование специального здания, в котором будет находиться до десятка мониторов, а операторы будут видеть, что происходит на участке границы протяженностью примерно в 370 километров.

"Если какую-то информацию будем получать, туда будет заходить специальная техника и специально обученные люди, офицеры и прапорщики. Если вы хотите задать вопрос, будут ли там солдаты, солдат там не будет", - добавил он.

Анатолий Лаппо рассказал, что эти планы планируется реализовать в 2020 - 2021 году.

"Время и реальность показывают, что там нужно контролировать. Потому что, где мы границу закрываем, естественно, негативные элементы смещаются, и их, конечно, не пугает, что там радиация, что там можно получить дозу облучения. Особенно сейчас, когда модным стал туризм в эту зону. Туда люди едут по специальным маршрутам, но под видом этих людей, есть же и негативные элементы", - отметил эксперт.

Галерея: Туристический бум в Чернобыле

Напомним, в июле этого года в Украине введено в эксплуатацию новое защитное сооружение над четвертым энергоблоком Чернобыльской АЭС.

Президент Украины Владимир Зеленский на церемонии введения его в эксплуатацию заявил о подписании указа о превращении Чернобыля в открытую зону. В частности, теперь регион могут свободно посещать туристы.

По словам Зеленского, в ближайшем будущем власти Украины намереваются сделать из зоны отчуждения "научный и туристический магнит".