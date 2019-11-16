Болельщица попала в трансляцию на пару секунд и её Instagram "взорвался" от новых подписчиков

Во время трансляции на телеканале Sky Sport 1 в кадр на несколько секунд попала девушка на трибунах. Её красота настолько привлекла внимание зрителей у телеэкранов, что вскоре девушки разыскали в социальных сетях.

Болельщицей "Ювентуса" оказалась 21-летняя Франческа Тайе. На момент начала матча на Instagram-аккаунт Франчески были подписаны 7 тысяч человек, а на утро следующего дня у девушки было уже 45 тысяч подписчиков. На момент публикации этой статьи у Франчески 83 тысячи поклонников.

Позже девушка рассказала, что ей пишут со всего мира и это очень приятно. Франческа также рассказала, что её родители болеют за "Ювентус", поэтому у неё не было выбора и она также стала поклонницей туринского клуба. Кроме того, девушка поделилась, что ходит практически на все домашние матчи "Юве", а иногда даже ездит в Европу.

Интересно, что это не первый раз, когда Франческа попала в кадр во время матча. В прошлом году режиссёр трансляции "поймал" её во время игры "Ювентуса" и "Удинезе", но такого внимания и взрыва популярности не последовало.