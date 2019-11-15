Вашу квартиру обокрали, узнаете эти вещи? Полиция поймала рижских домушников, ищет пострадавших

В течение последних двух месяцев в Агенскалнсе, Иманте, Ильгюциемсе и Кенгарагсе увеличилось число краж в квартирах. Неизвестные лица, взламывая двери инструментами или выламывая окна и балконные двери в квартирах на первом и втором этаже, выносили ценные вещи.

Преимущественно преступления совершались по вечерам, когда уже стемнело, а владельцы квартир еще не вернулись.

Во время расследования полицейские получили ценную информацию, которая помогла пролить свет на это дело.

12 ноября, используя информацию, находившуюся в распоряжении Госполиции, сразу после попытки кражи из квартиры в Агенскалнсе был задержан один из участников преступной группы. Лицо залезло на балкон второго этажа и пыталось взломать дверь, но не вышло.

Когда мужчина спрыгнул с балкона, его уже ждали полицейские, задержавшие его. В руках у преступника были варежки, при себе две отвертки, которыми, скорее всего, он пытался открыть двери.

Задержанным оказался мужчина 1983 года рождения, который ранее был судим за преступления, связанные с оборотом наркотических средств. Проверяется информация, участвовал он в этом эпизоде один или с напарником.

В тот же день полицейские задержали других участников группы - рожденную в 1981 году женщину и мужчину 1978 года рождения.

Ранее мужчина был судим за схожие преступные деяния, информация в распоряжении полиции свидетельствует о том, что он непосредственно участвовал в совершении краж. В свою очередь задержанная подозревается в реализации краденных вещей.

Полиция провела обыски по месту жительства задержанных, изъяв ценные вещи - скорее всего, все они ворованные.

К задержанным мужчинам применена мера пресечения в виде ареста, к женщине - мера пресечения, не связанная с лишением свободы.

Госполиция призывает обратиться по номеру 67086917, 26811122 или 110, а также писать на электронную почту ovb@riga.vp.gov.lv в том случае, если вы узнаете эти вещи и/или пострадали от квартирной кражи.