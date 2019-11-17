Трусова не оставила шансов Медведевой на этапе Гран-при в Москве

В пятницу, 15 ноября, на этапе Гран-при в Москве фигуристки-одиночницы откатали короткую программу, по итогам которой лучшей стала россиянка Евгения Медведева (76,93 балла). Второе место заняла её соотечественница Александра Трусова (74,21 балла), а третье - Мэрайя Белл из США (67,11 балла).

Стоит отметить, что этот результат стал лучшим в короткой программе для Медведевой в этом сезоне.

Не обошлось и без курьёзов. Российская фигуристка Александра Трусова перед началом проката поскользнулась и упала. 15-летняя фигуристка начинала программу сквозь смех, но на качестве инцидент не отразился - Трусова откатала чисто.

"Перед программой упала, сама не ожидала, но зато заставила посмеяться зал. Это умиление", - сказала Трусова.

Несмотря на отставание по итогам короткой программы, 15-летняя Трусова в произвольной исполнила три четверных прыжка, набрала 160,26 балла и обошла Медведеву.

В сумме Трусова набрала 234,47 балла. Медведева откатала произвольную на 148,83 балла, а в сумме получила 225,76 балла. Третье место заняла американка Мэрайя Белл (205,67 балла).

Таким образом, Александра Трусова, которая одержала вторую победу в серии (ранее она победила на Гран-при Канады), отобралась в Финал Гран-при, который пройдет с 5 по 8 декабря в итальянском Турине. Трусова стала второй фигуристкой, которая отобралась в Финал - ранее туда вышла ещё одна россиянка Анна Щербакова. В свою очередь, Евгения Медведева практический потеряла шансы на попадание в Турин.