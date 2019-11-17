Месси рассказал, у кого из игроков он однажды просил футболку

"Я не прошу футболки у других игроков, обычно я просто обмениваюсь ими. Но однажды я попросил футболку у Зидана", - рассказал Месси.

Это произошло в ноябре 2015 года, когда "Барселона" на выезде обыграла "Реал" со счётом 3:0. Тогда ещё 18-летний Месси отыграл за каталонскую команду 70 минут и отдал голевую передачу. Месси и Зидан играли друг против друга лишь однажды - именно в этом поединке.