Месси рассказал, у кого из игроков он однажды просил футболку

Нападающий "Барселоны" и сборной Аргентины по футболу Лионель Месси никогда не проявляет инициативы обмениваться футболками по окончании матчей, но однажды он не удержался. Интересно, что этим игроком оказался футболист мадридского "Реала".
"Я не прошу футболки у других игроков, обычно я просто обмениваюсь ими. Но однажды я попросил футболку у Зидана", - рассказал Месси.
Это произошло в ноябре 2015 года, когда "Барселона" на выезде обыграла "Реал" со счётом 3:0. Тогда ещё 18-летний Месси отыграл за каталонскую команду 70 минут и отдал голевую передачу. Месси и Зидан играли друг против друга лишь однажды - именно в этом поединке.
Аргентинец отметил, что редко отказывает сопернику обменяться футболками, но в основном это делает с аргентинскими футболистами, которые выступают за противоположную команду.