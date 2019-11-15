"Динамо" в сухую обыграло "Витязь" и поднялось с последнего места в КХЛ

В начале матча инициативой владели гости, но на 10-й минуте после броска Оскара Бартулиса Картер Эштон подставил клюшку и открыл счёт в матче.

Начало второго периода уже было за "динамовцами", но забить во второй раз удалось лишь за 5 минут до сирены. Автором второго гола в ворота "Витязя" стал Гинтс Мейя.

На 9-й минуте третьего периода новичок "Динамо" Никита Сетдиков забросил третью шайбу в ворота гостей, а в концовке матча Андрис Джериньш установил окончательный счёт - 4:0.

Добавим ещё, что голкипер "Динамо" Александр Салак защищал ворота рижан второй день подряд и отразил все 28 бросков, которые нанёс соперник. Для чеха это вторая "сухая" победа в этом сезоне.

Благодаря этой победе рижане набрали 22 очка в 28 матчах и поднялись с 12-го на 10-е место в Западной конференции. "Витязь" с 35 очками занимает третье место.

Следующие два матча "Динамо" также проведёт дома. Впереди у команды Гирта Анкипанса игры против "Сочи" и московского "Динамо".