Из-за насилия над детьми в приемной семье реорганизован один из сиротских судов

В действиях сиротского суда были обнаружены нарушения. Об этом сообщает программа "Личное дело" Русского вещания LTV7.

Как уже сообщалось, в одном из Рижских районов приемные родители на протяжении почти десяти лет систематически совершали насилие по отношению к восьмерым детям.

Две девочки подвергались сексуальному насилию со стороны приемного отца. Когда они выросли, то сами пришли и пожаловались в полицию.

Госполиция направила уголовное дело в прокуратуру. Приемная мать 61 года рождения находится под надзором полиции до суда, а приемный отец 68 года рождения задержан и содержится под стражей.

В интересах детей не будут место, где это произошло, не сообщается

Однако, как стало известно Русскому вещанию LTV7, сиротский суд, который работал с этой семьей и изучал данное дело, реорганизован.

Как рассказала и.о руководителя Госинспекции по защите прав детей Валентина Горбунова, в ходе расследования стало известно: на сексуальное насилие ребенок жаловался даже школьному психологу, но тот ему не поверил.

Тревожные сигналы о положении в семье были и в распоряжении сиротского суда.

"Если говорить о конкретном сиротском суде, то мы проверяли материалы дела. Там есть разговор специалистов сиротского суда с ребенком. Ощущение, что все вырвано из контекста. В протоколе зафиксирован ответ ребенка:

"Если мы не слушаемся, то нас бьют или заставляют работать".

И все больше ничего нет. Дальше эта тема не развивается", – рассказала Валентина Горбунова, добавив, что после такой фразы ребенка даже не специалисту понятно, что надо проводить дальнейший опрос.

Вот только интервью сотрудников сиротского суда на этом заканчивается.

Данный случай послужил катализатором для масштабной реформы всей системы по надзору за соблюдением прав детей в стране.

16 декабря министерства благосостояния и юстиции намерены начать публичную дискуссию о реорганизации всей системы.

Возможно, в ближайшем будущем будут упразднены сиротские суды и функции контроля за правами детей от самоуправления перейдут к государству.