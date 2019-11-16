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Сборная Финляндии впервые в истории вышла на чемпионат Европы по футболу

Сборная Финляндии

ФОТО: Reuters / Scanpix

В пятницу, 15 ноября, определились ещё две сборные, которые обеспечили себе участие в финальной части чемпионата Европы по футболу 2020 года - ими стали команды Финляндии и Швеции.

Сборная Финляндии у себя дома обыграла Лихтенштейн (3:0) и впервые в своей истории пробилась на европейское первенство. Голами в матче отметились Яссе Туоминен и Теэму Пукки, который оформил дубль.

Финляндия пропустила 21 чемпионат мира и 15 чемпионатов Европы, но всё-таки наконец сумела пробиться в финальную часть.

В другом матче сборная Швеции на выезде обыграла Румынию (2:0) и также завоевала путёвку на Евро-2020. Авторами забитых мячей стали нападающий "Краснодара" Маркус Берг и Робин Куайсон.

Ранее выход на Евро-2020 оформили сборные России, Бельгии, Италии, Польши, Испании, Украины, Турции, Франции, Англии и Чехии.

Напомним, что в финальной стадии чемпионата Европы примут участие 24 сборные. Евро-2020 пройдёт с 12 июня по 12 июля, а в честь 60-летнего юбилея турнира матчи пройдут в 12 европейских городах.

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