Сборная Финляндии впервые в истории вышла на чемпионат Европы по футболу

В пятницу, 15 ноября, определились ещё две сборные, которые обеспечили себе участие в финальной части чемпионата Европы по футболу 2020 года - ими стали команды Финляндии и Швеции.
Сборная Финляндии у себя дома обыграла Лихтенштейн (3:0) и впервые в своей истории пробилась на европейское первенство. Голами в матче отметились Яссе Туоминен и Теэму Пукки, который оформил дубль.
Финляндия пропустила 21 чемпионат мира и 15 чемпионатов Европы, но всё-таки наконец сумела пробиться в финальную часть.
В другом матче сборная Швеции на выезде обыграла Румынию (2:0) и также завоевала путёвку на Евро-2020. Авторами забитых мячей стали нападающий "Краснодара" Маркус Берг и Робин Куайсон.
Встречаем очередного участника финального турнира! 👏— UEFA.com на русском (@UEFAcom_ru) November 15, 2019
🇸🇪 Швеция! 🎉🎉🎉#ЕВРО2020 pic.twitter.com/Sg2ARDJlKk
Ранее выход на Евро-2020 оформили сборные России, Бельгии, Италии, Польши, Испании, Украины, Турции, Франции, Англии и Чехии.
Напомним, что в финальной стадии чемпионата Европы примут участие 24 сборные. Евро-2020 пройдёт с 12 июня по 12 июля, а в честь 60-летнего юбилея турнира матчи пройдут в 12 европейских городах.