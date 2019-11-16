Сборная Финляндии впервые в истории вышла на чемпионат Европы по футболу

Сборная Финляндии у себя дома обыграла Лихтенштейн (3:0) и впервые в своей истории пробилась на европейское первенство. Голами в матче отметились Яссе Туоминен и Теэму Пукки, который оформил дубль.

Финляндия пропустила 21 чемпионат мира и 15 чемпионатов Европы, но всё-таки наконец сумела пробиться в финальную часть.

В другом матче сборная Швеции на выезде обыграла Румынию (2:0) и также завоевала путёвку на Евро-2020. Авторами забитых мячей стали нападающий "Краснодара" Маркус Берг и Робин Куайсон.

Ранее выход на Евро-2020 оформили сборные России, Бельгии, Италии, Польши, Испании, Украины, Турции, Франции, Англии и Чехии.