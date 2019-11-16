Надаль и Медведев завершили выступления на Итоговом турнире АТР

Первая ракетка мира Рафаэль Надаль обыграл грека Стефаноса Циципаса, но этого оказалось недостаточно, чтобы выйти в полуфинал.

Матч между Надалем и Циципасом продолжался 2 часа 52 минуты и завершился со счётом 6:7 (4:7), 6:4, 7:5. Для выхода в полуфинал испанцу было необходимо, чтобы российский теннисист Даниил Медведев в своём матче обыграл Александра Зверева из Германии, но этого не произошло. 6:4, 7:6 (7:4) - победа Зверева.

Медведев проиграл на соревнованиях все три матча и стал единственным теннисистом, не одержавшим в Лондоне ни одной победы. Надаль, в свою очередь, стал первым с 2012 года игроком, который не вышел из группы с двумя победами.