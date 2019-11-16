В Иманте пьяные подростки пытались помериться силами с полицией

Прибывшие на место происшествия полицейские, как только зашли в подъезд, сразу же услышали, как на одном из этажей кричат несколько человек. Сотрудники муниципальной полиции также слышали, что открылись двери лифта, и шумящие люди едут на лифте вниз, поэтому решили подождать их на первом этаже.

Когда двери лифта открылись, полицейские встретили двух молодых людей. Оба признали, что употребляли алкоголь, однако во время проверки личных данных оказалось, что подростки несовершеннолетние.

Принимая во внимание, что парни были теми самыми, о ком ранее сообщили жители дома, и что оба были пьяны, полиция позвала их с собой в патрульный автомобиль. Выйдя на улицу, парни бросились бежать.

Один из них даже попытался помериться с силами с полицейским, однако стражи порядка оказались проворнее и подростки были задержаны.

На место происшествия были вызваны еще один экипаж муниципальной полиции и Госполиция, принимая во внимание, что парни напали на сотрудника полиции.

Очевидная глупость гарантировала обоим основательные неприятности, кроме того, минимум одному грозит и суд - начато уголовное дело по факту нападения на сотрудника полиции. Также начато и административное дело за нахождение в состоянии алкогольного опьянения.

После оформления документов 17-летний парень был доставлен домой и передан в руки матери, в свою очередь его 15-летний товарищ, напавший на полицейского, ночь провел в изоляторе Госполиции, так как дозвониться до его родителей не удалось.