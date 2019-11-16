Черное утро в Пиньки: в одном месте за пару часов произошли три ДТП

С утра водители в Пиньки, направляясь в сторону Риги, были вынуждены объезжать участок дороги рядом с автозаправкой Kool. Рижская окружная дорога была блокирована, и движение регулировали полицейские, так как за несколько часов в паре сотен метров друг от друга произошли три разные аварии.

В результате первого столкновения в 4:30 пострадали две грузовые машины - фура Man разлетелась на части. Как это произошло, понять окружающим было сложно.

Согласно информации полиции, водитель грузовика оранжевого цвета рано утром совершил вынужденную остановку на обочине, так как в баке закончилось топливо. Машина была размещена очень неудачно, ее часть по-прежнему находилась на дороге. Это не заметил водитель грузовика Mercedes синего цвета, который, двигаясь на большой скорости, зацепил стоящую фуру и сорвал часть перекрытия прицепа. Из него высыпался груз - деревянные паллеты.

Вторая авария произошла спустя час. Проезжая мимо места ДТП, водитель легковушки Volvo, возможно, захотел посмотреть на аварию ближе, увеличил скорость, и в его автомобиль врезалась Honda. Скорее всего, и третье столкновение двух легковушек произошло по той же причине.

Несмотря на три ДТП, ни один из сидевших в машине человек не пострадал.