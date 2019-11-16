Сб, 16.11.2019
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В Сигулде Opel вылетел в овраг: водитель скончался по дороге в больницу

Машина скорой помощи

ФОТО: Ieva Leiniša/LETA

В пятницу утром в Сигулде, заехав на автомобиле в овраг, погиб мужчина.

Как сообщили агентству LETA в Госполиции, в пятницу в 8:52 была получена информация о том, что в Сигулде, на ул. Турайдас, автомашина марки Opel заехала в овраг. Мужчина, получивший травмы в результате аварии, скончался по дороге в больницу.

За прошедшие сутки в Латвии было зарегистрировано 101 дорожно-транспортное происшествие, в шести из которых пострадали люди, а одна авария закончилась летальным исходом, свидетельствует информация Госполиции.

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