В Сигулде Opel вылетел в овраг: водитель скончался по дороге в больницу

В пятницу утром в Сигулде, заехав на автомобиле в овраг, погиб мужчина.
Как сообщили агентству LETA в Госполиции, в пятницу в 8:52 была получена информация о том, что в Сигулде, на ул. Турайдас, автомашина марки Opel заехала в овраг. Мужчина, получивший травмы в результате аварии, скончался по дороге в больницу.
За прошедшие сутки в Латвии было зарегистрировано 101 дорожно-транспортное происшествие, в шести из которых пострадали люди, а одна авария закончилась летальным исходом, свидетельствует информация Госполиции.