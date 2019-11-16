В Сигулде Opel вылетел в овраг: водитель скончался по дороге в больницу

Как сообщили агентству LETA в Госполиции, в пятницу в 8:52 была получена информация о том, что в Сигулде, на ул. Турайдас, автомашина марки Opel заехала в овраг. Мужчина, получивший травмы в результате аварии, скончался по дороге в больницу.