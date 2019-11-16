Сб, 16.11.2019
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С вечера субботы на набережной 11 ноября запрещена остановка и стоянка машин

Набережная 11 ноября

ФОТО: Edijs Pālens/LETA

В связи с праздничными мероприятиями по случаю 101-й годовщины провозглашения Латвийского государства на многих улицах Риги будут действовать ограничения движения, а также будет перекрыта набережная 11 ноября и запрещен въезд на территорию Старой Риги.

С 17 часов сегодняшнего вечера будет запрещена остановка и стоянка на обеих сторонах набережной 11 ноября, на участке от Каменного моста до ул. Муйтас, и на параллельной набережной улице, на участке от ул. Полю гате до ул. Бискапа гате.

Более обширные ограничения движения вступят в силу завтра.

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