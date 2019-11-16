С вечера субботы на набережной 11 ноября запрещена остановка и стоянка машин

С 17 часов сегодняшнего вечера будет запрещена остановка и стоянка на обеих сторонах набережной 11 ноября, на участке от Каменного моста до ул. Муйтас, и на параллельной набережной улице, на участке от ул. Полю гате до ул. Бискапа гате.