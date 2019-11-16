Бегун весом 130 кг: как самоанец благодаря случайности установил рекорд ЧМ

Все великие спринтеры были далеки от того, чтобы побить его, однако спустя десять лет с этим справился другой представитель Самоа, пишет "Чемпионат".

Американец Тревор Мисипека и не мечтал о том, чтобы когда-либо попасть на чемпионат мира по лёгкой атлетике. Он учился в университете, где играл в американский футбол, а иногда принимал участие в соревнованиях по толканию ядра. При этом весил он 130 килограммов.

Однако к получавшему экономическое образование 22-летнему студенту обратились представители спортивной общественности Американского Самоа - у государства была путевка на чемпионат в одной из дисциплин легкой атлетики, однако спортсмена не было. В свою очередь отец Мисипека был как раз из Американского Самоа.

Таким образом, тучный парень имел второе гражданство. В итоге, он решил поехать на чемпионат мира в Эдмонтон, где хотел выступить в соревнованиях по толканию ядра.

Мисипека добрался до Эдмонтона и посвятил неделю тренировкам, однако вдруг федерация приняла решение о невозможности участия спортсменов малых стран в метаниях и технических видах. Однако они могли участвовать в беговых видах спорта.

Таким образом, Мисипека, как и члены делегации этого государства с населением менее 70 тысяч человек, узнали, что Мисипека не будет выступать в толкании ядра, практически накануне состязаний. В итоге, парню предложили пробежать, и он выбрал самую короткую дистанцию - стометровку.

"Я подумал, что нет смысла заявляться на дистанцию, которую я просто физически не смогу закончить. Это было бы глупо. Потому я выбрал самую короткую. Правда, у меня не было нормальной экипировки, да и тренировался я всего два дня", — объяснил потом спортсмен.

На старт своего забега атлет вышел в обычной футболке и широких шортах.

Бежал Мисипека по крайней, восьмой дорожке, расположенной ближе всего к зрителям, и сорвал овации болельщиков.

Финишировал он с фантастическим для чемпионата мира результатом 14,28 секунды. Это время стало худшим за всю историю соревнований.

В 1997 году Ким Коллинз преодолел стометровку за 20 с лишним секунд, но тогда будущий чемпион мира 2003 года получил травму и просто пешком пересек финишную черту, решив не сниматься.

Слава обрушилась на Тревора Мисипеку мгновенно - о нем узнали даже те, кто легкой атлетикой особо и не интересовался. Журналисты в своих статьях прозвали его "Черепахой".

Мисипека за пару дней раздал множество интервью и даже стал гостем комедийного шоу по возвращении в США.

"Это было немного неловко, но весело. Такой опыт я не бы променял ни на что", — рассказывал Тревор Черепаха.

Он мечтал поиграть в НФЛ, но эта мечта не сбылась, несмотря на мировую известность. Он закончил университет, играл в американский футбол на любительского уровне, а в итоге занялся бизнесом. И думал, что его невероятное достижение никогда не будет побито.

Медленнее Черепахи

Однако нашёлся герой, который это сделал. И как бы удивительно это не было, представлял он все то же Американское Самоа! 2011 году на чемпионат мира в корейский Тэгу приехал 17-летний парень по имени Согелау Тувалу, который должен был участвовать в соревнованиях… по толканию ядра!

Дальше история повторилась. Правда, Тувалу просто не прошёл квалификацию в толкании ядра, а уезжать из Кореи совсем бесславно не хотел. И огромный спортсмен, внешне похожий на Мисипеку, заявился на стометровку!

На старт он вышел в явно не предназначенной для этого одежде, даже без шиповок.

И он совершил невозможное - атлет преодолел 100 метров за 15,66 секунд, сумев побить антирекорд Мисипеку.