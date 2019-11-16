Получить медпомощь в праздничные выходные: какие есть варианты

Она подчеркнула, что в Риге и других крупных городах Латвии финансируемая государством медицинская помощь будет оказываться дежурными врачами, которые будут предоставлять медицинские консультации по вопросам, входящим в компетенцию семейного врача. Доплата пациента за посещение дежурного врача составляет 1,42 евро.

Кроме того, советы медицинского характера в случае простых заболеваний можно будет круглосуточно получить, позвонив на консультативный телефон семейных врачей 66016001.

НСЗ рекомендует звонить по этому телефону также для получения консультации относительно того, нужна ли больному срочная помощь или ее можно получить после праздников.

В случаях, когда на карту поставлено здоровье или жизнь человека, перед отправлением в приемное отделение Шауле рекомендует связаться с больницей, чтобы выяснить возможности получения необходимой человеку помощи.

Она пояснила, что есть, например, приемные отделения, куда следует обращаться в случае подозрения на перелом костей, а есть отделения, куда лучше обращаться с ожогами.