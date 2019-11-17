Жюри испугались вокала певицы из Уфы, а хулиганская выходка Шнурова подставила Гагарину

Напомним, что наставниками в восьмом сезоне являются Константин Меладзе, Валерий Сюткин, Сергей Шнуров и Прлина Гагарина.

Началась программа очень эффектным номером украинской поп-певицы Анастасии Марковой (Shein Lee). Победительница "Всеукраинского джазового конкурса" вышла на сцену в стимпанковских очках. Анастасия исполнила классическую "It's a Man's Man's Man's World" Джеймса Брауна. Ее голос понравился абсолютно всем наставникам. Девушка выбрала пойти в команду к Полине Гагариной. Она добавила, что артистка ей приснилась.

"Ну если я снюсь женщинам, а не мужчинам, что поделать", - заметила Полина.

Следующий впечатление на жюри пытался произвести Егор Мускат. Он выбрал песню "Поезд на Ленинград".

"Я уже оглохла", - сказала Гагарина в начале выступления.

К молодому человеку повернулся лишь Валерий Сюткин.

Меладзе отметил, что с такой внешность молодому человеку можно петь даже хуже. Стоит отметить, что парень сейчас живет в Москве и выступает в рок-клубах вместе с группой Black Velvet band, исполняя мировые хиты.

Одним из самых ярких выступлений вечера стал номер Лилии Вельтман, исполнившей песню Аллы Пугачевой "Ты снишься мне". В итоге к девушке повернулись все тренера, но Гагарину заставил повернуться Сергей Шнуров. Он совершил хулиганский поступок и бросил в кнопку Полины блокнот. Артистка сначала не собиралась поворачиваться, но это произошло. В итоге постепенно повернулись и все остальные представители жюри.

Сюткин отметил, что в пении девушки было то, чего нет у других - это то, что она всегда набирала мощь при пении.

"Меня принудили, но вы спели великолепно... Бескрайний голос. Фантастика!" - сказала Гагарина.

Константин Меладзе подчеркнул, что у девушки в исполнении были эмоции, которые превратили ее номер в спектакль.

"Значит судьба", - сказал он.

Лилия выбрала пойти в команду Полины Гагариной.

Номер солистки группы MATE KENZO, Ксении Меньшиковой не пришелся по вкусу тренерам. Для конкурса она выбрала хит Alekseev "Океанами станем".

Никто не повернулся к девушке, хотя она держалась на сцене довольно уверенно. Ранее Ксения принимала участие в конкурсе "Песни на ТНТ".

Полина Гагарина призналась, что ее насторожило использование экстрим-вокала при пении.

"Не настолько отвратительно, чтобы было классно", - подчеркнул Сергей Шнуров.

Удивил жюри 17-летний Арсений Курчанин, который пел самый известный хит группы "Бумбокс" "Вахтерам". Он довольно уверенно держался на сцене и вел себя очень раскованно. Молодой певец великолепно контактировал с залом, а зрители поддерживали его и хлопали в такт. После исполнения Шнуров попросил Арсения спеть что-то из своего репертуара. В ответ Арсений зачитал рэп собственного сочинения. Парень подумал некоторое время и решил, что ему стоит пойти в команду лидера группировки "Ленинград".

К сожалению джазовая певица Анастасия Смыкова не смогла произвести положительного впечатления на жюри своей смелой версией хита Zivert "Life". Полина Гагарина отметила, что даже к импровизациям стоит готовиться заранее, а вторая часть песни и вовсе прозвучала мимо нот.

Но девушка скорее всего не расстроилась, ведь она активно концертирует и уже выступала с такими звездами российского шоу-бизнеса, как Лариса Долина и Алексей Чумаков.

Завершил последний этап "Слепых прослушиваний" актер и певец Даниил Данилевский. Молодой человек исполнил композицию Ивана Дорна "Ненавижу". К молодому человеку повернулись все четыре наставника. Жюри оценило профессиональное исполнение этой песни.

Примечательно, что Даниил был участником "Новой фабрики звезд" и знаком с многими представителями российского шоу-бизнеса. В СМИ можно найти упоминания, о том, что у парня есть проблемы со здоровьем, которые он не скрывает - он сам рассказывал, что у него "астма и что-то вроде порока сердца".