Сб, 16.11.2019
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В Домском соборе прошло прощание с художницей Джеммой Скулме

Близкие, друзья и коллеги в Домском соборе прощаются с Джеммой Скулме

ФОТО: TVNET

В субботу, 16 ноября, в Домском соборе в Риге состоялось прощание с художницей Джеммой Скулме. Службой руководил глава Евангелическо-лютеранской церкви Латвии архиепископ Янис Ванагс.

Галерея: Близкие, друзья и коллеги в Домском соборе прощаются с Джеммой Скулме 

Джемма Скулме была членом Союза художников Латвии и принимала участие в основании Латвийского Народного фронта. Будучи представителем Народного фронта, избранным на народный депутатский съезд СССР (1989-1991), она сыграла важную роль в восстановлении независимости Латвийской Республики.

Джемма Скулме скончалась 9 ноября в возрасте 94 лет.

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