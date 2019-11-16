В Домском соборе прошло прощание с художницей Джеммой Скулме

В субботу, 16 ноября, в Домском соборе в Риге состоялось прощание с художницей Джеммой Скулме. Службой руководил глава Евангелическо-лютеранской церкви Латвии архиепископ Янис Ванагс.
Галерея: Близкие, друзья и коллеги в Домском соборе прощаются с Джеммой Скулме
Джемма Скулме была членом Союза художников Латвии и принимала участие в основании Латвийского Народного фронта. Будучи представителем Народного фронта, избранным на народный депутатский съезд СССР (1989-1991), она сыграла важную роль в восстановлении независимости Латвийской Республики.
Джемма Скулме скончалась 9 ноября в возрасте 94 лет.