Оппозиция Рижской думы допускает проведение внеочередных выборов

Председатель фракции национального объединения Visu Latvijai!-Tēvzemei un brīvībai/LNNK Дайнис Лоцис заявил агентству LETA, что отношение партии к Бараннику и ранее было негативным, поэтому фракция VL-TB/LNNK будет голосовать за его отстранение. Для фракции важно соблюдение идеологических принципов партии, поэтому положению Баранника повредил также тот факт, что он является одним из создателей общества 9мая.lv.

Руководитель фракции "Для развития Латвии" в Рижской думе Виестур Зепс заявил агентству LETA, что фракция и ранее высказывала мнение о том, что не поддерживает назначение Баранника на пост вице-мэра.

Однако, по словам Зепса, пока нельзя точно сказать, придут ли члены фракции "Для развития Латвии" на голосование. Этот вопрос предполагается решить в ходе дискуссий внутри фракции и на общем собрании оппозиции.

Нынешняя ситуация позволяет оппозиции разыграть свои карты, поэтому депутатам важно обменяться мнениями о видении дальнейших действий. На данный момент политики находятся в режиме ожидания, однако в понедельник ситуация прояснится, сказал он.

Зепс заявил, что вопрос отстранения мэра Риги Олега Бурова (ЧСР) и вице-мэра Анны Владовой ("Согласие") был в рабочей повестке фракции, но на данный момент активной позиции по этому вопросу у объединения "Для развития Латвии" нет.

В свою очередь Лоцис отметил, что VL-TB/LNNK и ранее не поддерживала этих политиков, поэтому серьезно обдумает вопрос об их отставке, если поступит соответствующее предложение. Однако партия не хочет "снимать" одного представителя "Согласия", чтобы на его место пришел другой, подчеркнул Лоцис.

Оба политика допускают сценарий внеочередных выборов.

В свою очередь руководитель фракции "Единства" в Рижской думе Вилнис Кирсис сказал, что его фракция несомненно будет голосовать за отстранение Баранника от должности, назвав это первым шагом к отставке всей думы. "Лучше такой ужасный конец, чем [дума, где] ничего не делается на благо рижан", - сказал он, добавив, что еще год назад ему было ясно, что думское большинство "заражено коррупцией", и внеочередные выборы являются единственным решением ситуации.