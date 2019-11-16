Сб, 16.11.2019
Основная моя идея в том, что человек имеет право позволить себе быть таким, каким хочет. И ему не надо спрашивать разрешения соседей, коллег, мамы и так далее. Это его жизнь. Хочет ли человек сливаться с миром или выделяться - это его выбор. И он имеет право на любой вариант. Лена, очень яркая жительница Юрмалы

В США, возможно, пойман серийный насильник и убийца, которого искали 20 лет

ФОТО: Vašingtonas policija

Возможно, правозащитные структуры США поймали "потомакского насильника", который в девяностые годы прошлого века напал минимум на десять женщин, убив одну из них, сообщает CNN со ссылкой на ФБР.

"Потомакский насильник" главным образом нападал на женщин в столице США Вашингтоне и его округе.

Поиски преступника продолжались несколько десятилетий, и на этой неделе был задержан подозреваемый - он был идентифицирован благодаря генеалогическим данным судебной медицины.

Подозреваемый - 60-летний Джаилз Даниэль Ворвик - задержан в штате Южная Королина, куда он недавно перебрался жить.

Ожидается, что вскоре его выдадут для суда в Вашингтоне, округ Колумбия.

В Вашингтоне ему будут выдвинуты обвинения по двум эпизодам сексуального насилия и одном убийстве, в свою очередь в штате Мериленд Ворвику грозят обвинения еще в шести эпизодах сексуальных нападений.

Ворвик мог начать совершать нападения уже в 1991 году и продолжал делать это до 1998 года.

Полиция считает, что реально число жертв Ворвика может быть большим, так как есть основание считать, что некоторые пострадавшие о нападениях не сообщали. Этих женщин сейчас призвали связаться с полицией.

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