В США, возможно, пойман серийный насильник и убийца, которого искали 20 лет

"Потомакский насильник" главным образом нападал на женщин в столице США Вашингтоне и его округе.

Поиски преступника продолжались несколько десятилетий, и на этой неделе был задержан подозреваемый - он был идентифицирован благодаря генеалогическим данным судебной медицины.

Подозреваемый - 60-летний Джаилз Даниэль Ворвик - задержан в штате Южная Королина, куда он недавно перебрался жить.

Ожидается, что вскоре его выдадут для суда в Вашингтоне, округ Колумбия.

В Вашингтоне ему будут выдвинуты обвинения по двум эпизодам сексуального насилия и одном убийстве, в свою очередь в штате Мериленд Ворвику грозят обвинения еще в шести эпизодах сексуальных нападений.

Ворвик мог начать совершать нападения уже в 1991 году и продолжал делать это до 1998 года.