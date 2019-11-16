В США, возможно, пойман серийный насильник и убийца, которого искали 20 лет

Возможно, правозащитные структуры США поймали "потомакского насильника", который в девяностые годы прошлого века напал минимум на десять женщин, убив одну из них, сообщает CNN со ссылкой на ФБР.
"Потомакский насильник" главным образом нападал на женщин в столице США Вашингтоне и его округе.
Поиски преступника продолжались несколько десятилетий, и на этой неделе был задержан подозреваемый - он был идентифицирован благодаря генеалогическим данным судебной медицины.
Подозреваемый - 60-летний Джаилз Даниэль Ворвик - задержан в штате Южная Королина, куда он недавно перебрался жить.
Ожидается, что вскоре его выдадут для суда в Вашингтоне, округ Колумбия.
В Вашингтоне ему будут выдвинуты обвинения по двум эпизодам сексуального насилия и одном убийстве, в свою очередь в штате Мериленд Ворвику грозят обвинения еще в шести эпизодах сексуальных нападений.
Ворвик мог начать совершать нападения уже в 1991 году и продолжал делать это до 1998 года.
Полиция считает, что реально число жертв Ворвика может быть большим, так как есть основание считать, что некоторые пострадавшие о нападениях не сообщали. Этих женщин сейчас призвали связаться с полицией.