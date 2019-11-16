Гол в свои ворота решил исход матча Словении и Латвии

Словения, как и ожидалось, сразу же захватила инициативу и больше владела мячом. Это, правда, не мешало сборной Латвии иногда огрызаться и создавать неплохие моменты и полумоменты. В одном из таких эпизодов хорошая возможность забить была у Владислава Фёдорова, но мяч после его удара прилетел прямо в руки вратарю.

Хозяева, в свою очередь, имели больше возможностей открыть счёт, но удача была на нашей стороне. Одним из самых опасных моментов первого тайма стал удар Ясмина Куртича, который послал мяч в перекладину. В другом эпизоде Харис Вучкич выбежал один на один с нашим вратарём, но Павел Штейнбор сыграл безупречно.

Видео: Удар Куртича в перекладину

Стоит отметить, что это лишь второй матч сборной Латвии в этом году, в котором после первого тайма наши ворота остались неприкосновенными.

На 53-й минуте счёт в матче был открыт латвийским футболистом Игорем Тарасовым, который после прострела Йосипа Иличича срезал мяч в собственные ворота.

Видео: Автогол Игоря Тарасова

После того, как счёт был открыт, игра немного успокоилась и футболисты оживились лишь в концовке встречи. На 80-й минуте отличная возможность сравнять была у Фёдорова, который пробил низом в левый угол, но Ян Облак дотянулся до мяча и перевёл его на угловой.

Несколько неплохих моментов забить было и у словенской команды - на 81-й минуте Иличич с правого фланга пробрался к воротам, нанёс удар, но Каспар Дубра в подкате сумел вынести мяч с линии. В самом конце основного времени несколько раз пришлось продемонстрировать своё мастерство и Штейнбору, который неоднократно выручил команду и не позволил словенцам забить. Итог - минимальное поражение 1:0.