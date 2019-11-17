Вс, 17.11.2019
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Знаки Зодиака, которые разрушают свои отношения сами

Отношения. Иллюстративное фото.

ФОТО: Comfreak / pixabay.com/

Астрологи советуют прислушаться к нескольким рекомендациям.

Овен 

Овен не всегда проявляет свои чувства. Часто причиной конфликтов может быть желание Овна умолчать о существующей проблеме, а то и скрыть ее. Но проблемы сами не решаются! Астрологи рекомендуют не молчать, а обсуждать с партнером любые трудности, которые складываются между вами. Частой причиной конфликтов становится то,что ваша вторая половина - это не экстрасенс и он просто не догадывается о том, что происходит. 

Телец 

Телец всегда видит в своем партнере конкурента. Он запоминает все свои заслуги и сравнивает их со своим партнером. Астрологи не рекомендуют Тельцам вести счет своим достижениям. Нужно доверять своему партнеру. Вы прежде всего друзья, а не конкуренты. 

Близнецы 

Близнецы многолики. От них никогда не знаешь, чего ожидать. Их переменчивость и нестабильность может раздражать партнера. Это может стать камнем преткновения и причиной разлада в отношениях. 

Рак 

Рак всегда относится к своим отношениям невероятно серьезно. Он любящий и назойливый человек. Но иногда он бывает излишне навязчивым.

Ракам стоит осознавать, что что вы разные люди со своей второй половиной. У каждого из вас есть свои интересы. Не нужно всегда быть вместе, давайте своему партнеру немного свободы. 

Лев 

Лев - это совершенный эгоист. Но он идеальный лидер и надежный партнер. Правда порой Лев желает контролировать всех вокруг. Часто это мешает романтике. Астрологи рекомендуют проявлять больше чуткости к своему партнеру и не пытаться управлять его жизни. 

Дева 

Деве - это самый ревнивый знак Зодиака. Девы всегда делают из мухи слона. Именно это может стать проблемой в отношениях. Стоит больше доверять своему партнеру и рассчитывать на него. 

Весы 

Весы любят делать проблемы там, где их нет. Они мечтают все улучшать, поэтому они стремятся "исправить" своего партнера. Астрологи рекомендуют Весам больше расслабляться и позволять окружающим людям быть такими, какие они есть. 

Скорпион 

Скорпионы очень нетерпеливы. Если в отношениях все не будет так, как они запланировали, то это может стать причиной большого конфликта. Иногда стоит передохнуть и понять, что ваш партнер - это живой человек и он имеет право на ошибку. 

Стрелец 

У Стрелецов довольно низкая самооценка. Это часто становится помехой в отношениях. Чаще всего причиной конфликтов становится негатив. Астрологи рекомендуют больше любить себя и верить в свои силы. 

Козерог 

Козерог в отношениях - это настоящий менеджер. Он старается максимально спланировать все, что происходит. Это часто приводит к тому, что партнер не ощущает настоящих эмоций. Астрологи рекомендуют Козерогам быть более открытыми и романтичными. 

Водолей 

Водолей в отношениях проявляет излишнюю слабость. Он слишком поддается на уговоры своего партнера и это делает его уязвимым. Астрологи советуют Водолеям быть более решительными и научиться слушать внутренний голос. 

Рыбы 

Рыбы - это короли драмы! Если партнер не способен дать им этих эмоций, то они пойдут их искать в другом месте. Астрологи советуют Рыбам меньше копаться в себе, а порой позволить звездам все решать за вас. Пусть все происходит так, как оно есть, а вы просто плывите по течению!

Статья подготовлена по материалам dailyho.ru.

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