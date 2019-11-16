Чудо-ребенок из Бельгии закончил университет в возрасте девяти лет

Преподаватели характеризуют его как "неповторимого". Его уровень IQ - 145, он владеет четырьмя языками, а окружающие сравнивают его с великим физиком Альбертом Эйнштейном и ученым Стивеном Хокингом.

Лорент закончил среднюю школу за 18 месяцев в возрасте восьми лет, в свою очередь степень бакалавра он получил всего за девять месяцев.

После получения степени бакалавра Лорент готовится получить и докторскую степень в электротехнике, также параллельно он изучает медицину.

Лидия и Александр Симонсы - родители Лорента, проживающие сейчас в Амстердаме, рассказали, что сначала думали, что бабушка с дедушкой преувеличивают, говоря, что их внук особо одарен. Однако вскоре родителей убедили и учителя.

"Они рассмотрели в Лоренте что-то особенное", - рассказала Лидия. "Они сказали, что он как насос".

У родителей нет объяснения, как они вырастили чудо-ребенка. Александр работает дантистом, а Лидия - сотрудница офиса. Лидия, говоря о способностях Лорента, смеется, что во время беременности ела много рыбы.

В техническом университете Эйндховена Лорент был блестящим студентом. "Он не только сверхинтеллигентен, но и очень сострадательный парень", - указал его отец Александр. "Нам надо найти баланс между его детством и талантом".

Лорент хотел бы продолжить обучение в США, в Калифорнии, потому что там "тепло и солнечно", но его родители рассматривают возможность переселиться в Великобританию и устроить ребенка в Оксфордский университет.