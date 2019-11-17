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Федерер и Зверев не смогли выйти в финал Итогового чемпионата АТР

Стефанос Циципас и Роджер Федерер

ФОТО: AFP/SCANPIX

В субботу, 16 ноября, состоялись полуфиналы Итогового чемпионата АТР, в которых победу одержали грек Стефанос Циципас и автриец Доминик Тим.

Циципас в 1/2 финала Итогового чемпионата АТР победил швейцарца Роджера Федерера - 6:3, 6:4.

Матч между теннисистами продолжался 1 час 36 минут и за это время 21-летний грек сделал три брейка, шесть эйсов, а также трижды ошибся при подаче. 38-летний Федерер один раз взял подачу соперника и выполнил три эйса. В личных встречах игроков установилось равенство - 3:3.

Стоит отметить, что Циципас вышел в финал на своём дебютном Итоговом турнире АТР.

В другом полуфинальном поединке немец Александр Зверев уступил австрийцу Доминику Тиму со счётом 5:7, 3:6.

Матч продолжался 1 час 34 минуты. За это время 26-летний Тим сделал два брейка, шесть эйсов и дважды ошибся при подаче. На счету 22-летнего Зверева восемь эйсов и четыре двойные ошибки.

Отметим, что Тим принимает участие в Итоговом турнире АТР в четвёртый раз подряд, но впервые смог добраться до финала. Зверев, в свою очередь, сложил с себя чемпионские полномочия - год назад немец в финале обыграл Новака Джоковича.

Финал между Стефаносом Циципасом и Домиником Тимом состоится в воскресенье, 17 ноября, в 20:00 по латвийскому времени.

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