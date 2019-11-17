В женской "формуле" выступит 16-летняя россиянка: она обогнала восемь конкуренток

"По итогам трёхдневных тестов на трассе в Альмерии в сентябре и тщательного анализа времени прохождения круга и данных мы можем объявить первых 18 из 20 участниц. В списке представительницы разных стран и разного возраста – от опытной 30-летней финской спортсменки Эммы Кимилайнен до многообещающей 16-летней россиянки Ирины Сидорковой", — заявила генеральный директор W Series Кэтрин Бонд Мьюир.

Сама Сидоркова очень рада тому, что была выбрана в качестве участницы следующего сезона W Series.

"Это очень почётно и ответственно, ведь я буду представлять Россию и программу SMP Racing в первом женском чемпионате в классе "формул", который уже в первый год своего существования показал, насколько высок уровень её участниц.

В предстоящие месяцы я буду много тренироваться, чтобы быть конкурентоспособной и бороться за высокие места в будущем сезоне W Series", — указала спортсменка.

По словам директора молодежной программы SMP Racing Петра Алешина, будет вестись работа над тем, чтобы Сидоркова выступила с максимальными результатами.

О достижениях Ирины было известно уже давно. Ранее она выступала в картинге, а ее родители часто делились в соцсетях информацией о спортивной карьере дочери.

В 2017 году девушка завоевала серебряную медаль в классе "Национальный юниор" СМП РСКГ, а в 2018 году она уже получила чемпионский титул этого класса.

В 2019 году Сидоркова приняла участие в испанской Формуле-4 и заняла 18-е место среди 20 гонщиков. Несмотря на то, что она финишировала одной из последних, Ирина показала самый высокий результат в гонке среди трёх выступавших девушек и один раз финишировала шестой.