Российский миллиардер Авен зарегистрировал в Латвии фирму

Российский миллиардер Петр Авен на минувшей неделе зарегистрировал предприятие Klauģu muiža RE, свидетельствует информация на сайте Firmas.lv.
Зарегистрированное 14 ноября предприятие имеет основной капитал в 3000 евро. Юридический адрес фирмы - улица Весетас 7, Рига.
Единственным владельцем Klauģu muiža RE является принадлежащее Кипрской компании Abacus (Cyprus) Limited предприятие Klauģu muiža", которому принадлежит и находящаяся в Мадонском крае фирма Ezermaļu mežu īpašumi.
Во всех этих предприятиях в качестве истинного бенефициара указан Авен.
Находящаяся в Клаугюлеяс поместье Клаугю построено в 2017 году. Автором комплекса зданий является российское бюро архитекторов "Архитектурная мастерская Тотана Кузембаева" в сотрудничестве с архитектором Alta grupa Татьяной Курдюмовой.
Комплекс зданий на острове озера Клаугю состоит из жилой постройки, гостевого дома, бани и будку охранника.
Поместье Клаугю было заявлено в качестве претендента на ежегодную награду в сфере архитектуры.