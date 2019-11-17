Вс, 17.11.2019
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Российский миллиардер Авен зарегистрировал в Латвии фирму

Ģenerālsponsors Pēteris Avens piedalās atjaunotās Svētā Toma baznīcas 140. jubilejas pasākumā Jaunpiebalgā.

ФОТО: Ieva Lūka/LETA

Российский миллиардер Петр Авен на минувшей неделе зарегистрировал предприятие Klauģu muiža RE, свидетельствует информация на сайте Firmas.lv.

Зарегистрированное 14 ноября предприятие имеет основной капитал в 3000 евро. Юридический адрес фирмы - улица Весетас 7, Рига. 

Единственным владельцем Klauģu muiža RE является принадлежащее Кипрской компании Abacus (Cyprus) Limited предприятие Klauģu muiža", которому принадлежит и находящаяся в Мадонском крае фирма Ezermaļu mežu īpašumi.

Во всех этих предприятиях в качестве истинного бенефициара указан Авен. 

Находящаяся в Клаугюлеяс поместье Клаугю построено в 2017 году. Автором комплекса зданий является российское бюро архитекторов "Архитектурная мастерская Тотана Кузембаева" в сотрудничестве с архитектором Alta grupa Татьяной Курдюмовой.

Комплекс зданий на острове озера Клаугю состоит из жилой постройки, гостевого дома, бани и будку охранника. 

Поместье Клаугю было заявлено в качестве претендента на ежегодную награду в сфере архитектуры.

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