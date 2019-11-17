Лукашенко рассказал, когда состоится его визит в Латвию

Глава Беларуси отметил, что сейчас идет активная подготовка к визиту, и он очень ждет возможности посетить Латвию, но поездка должна быть хорошо проработана, принести пользу, поэтому необходимо время для подготовки.

"Я вижу стремление латвийских властей и общества к тому, чтобы принять с визитом президента Беларуси как представителя белорусского народа. Я это вижу и очень ценю, мы сейчас интенсивно работаем над этим вопросом. Думаю, что в течение первого квартала - начале второго мы будем готовы к этому.