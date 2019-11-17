Вс, 17.11.2019
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Лукашенко рассказал, когда состоится его визит в Латвию

Президент Беларуси Александр Лукашенко.

ФОТО: AP/Scanpix

Президент Беларуси Александр Лукашенко намерен посетить Латвию в первом-втором квартале 2020 года. Об этом он заявил, отвечая на вопросы журналистов после голосования на выборах депутатов Палаты представителей.

Глава Беларуси отметил, что сейчас идет активная подготовка к визиту, и он очень ждет возможности посетить Латвию, но поездка должна быть хорошо проработана, принести пользу, поэтому необходимо время для подготовки.

"Я вижу стремление латвийских властей и общества к тому, чтобы принять с визитом президента Беларуси как представителя белорусского народа. Я это вижу и очень ценю, мы сейчас интенсивно работаем над этим вопросом. Думаю, что в течение первого квартала - начале второго мы будем готовы к этому.

Я с большим удовольствием жду этого визита, приеду к своим близким соседям. Это наш дружеский, братский народ, с которым мы жили в одном государстве и всегда ладим", - сказал Александр Лукашенко.

В воскресенье, 17 ноября, в Беларуси проходят выборы в государственный парламент. Как отмечает Deutsche Welle, многим независимым кандидатам было отказано в регистрации для участия в выборах. 

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